15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

Bursa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

Bursa merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:01
Takip Et

Bursa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

Bursa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
+
Aa
-

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 20 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa dahil 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Diğer 4 şüphelinin 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Cezaevindekiler dahil 18 zanlının, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri salıverildi, 17'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.