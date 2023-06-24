Bursa meydan muharebesi. Husumetli aileler birbirine girdi ortalık karıştı

Bursa’da daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavga anı isekameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa meydan muharebesi. Husumetli aileler birbirine girdi ortalık karıştı

Bursa'daki olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde iki grup arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyeceğini fark eden aile büyükleri gençleri ayırmaya çalıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya ailelerin diğer üyeleri de dahil oldu. Sokak savaş alanına dönerken bir kişi sopayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sokak ortasında taş ve sopaların kullandığı kavga cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı. Polis bile kavgayı ayırmakta güçlük çekti

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