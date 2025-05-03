Bursa mobilya imalathanesinde yangın!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa mobilya imalathanesinde yangın!

Bursa'da 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında yangın meydana geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu 1 saatte söndürüldü.

Bursa İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İmalathanenin çatı katında hasar meydana geldiği belirtildi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa mobilya imalathanesinde yangın!

Bursa mobilya imalathanesinde yangın!

Bursa mobilya imalathanesinde yangın!

Bursa mobilya imalathanesinde yangın!

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