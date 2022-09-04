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Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi personel alacak

Bursa ili Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı personel alacak.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 06:21
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Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi personel alacak

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yayınlanan ilanına göre Bursa ili Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 hizmet elemanı 1 şoför ve 1 operatör personel alınacak.

Adaylar başvurularını 5 Eylül 2022 tarihine kadar Hamzabey Mahallesi Çayır Caddesi Korucubaşı Sokak Numara 1/1 Mustafakemalpaşa Bursa adresine şahsen yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Emeklilik yaşlılık veya malullük adı altında herhangi bir ödeme almıyor olmak ve Mustafakemalpaşa İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.

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