Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yayınlanan ilanına göre Bursa ili Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 hizmet elemanı 1 şoför ve 1 operatör personel alınacak.
Adaylar başvurularını 5 Eylül 2022 tarihine kadar Hamzabey Mahallesi Çayır Caddesi Korucubaşı Sokak Numara 1/1 Mustafakemalpaşa Bursa adresine şahsen yapacaklardır.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Emeklilik yaşlılık veya malullük adı altında herhangi bir ödeme almıyor olmak ve Mustafakemalpaşa İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.
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