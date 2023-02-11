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Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire

T.C. Mustafakemalpaşa İcra Dairesi tarafından Bursa Mustafakemalpaşa'da 169 m² dubleks daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:34
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Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire

Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa İli Mustafakemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi 394 ada 43 parsel de kayıtlı 249,13 m2 büyüklüğünde arsa vasfında üzerinde kat irtifakının kurulu olduğu, 10/100 arsa paylı 8. Nolu bağımsız bölüm Mustafakemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi 394 ada 43 parselin 249,13 m2 büyüklüğünde olduğu 07/06/2013 tarihnde onaylanan 1/1000ölçekli mkpaşa revizyon imar planı kapsamında bitişik nizam 4 kat yapılaşmaya izin verildiği görülmüş dubleks meskenin değeri hesaplanırken, taşınmazın cinsi ve nevi ile olduğu gibi kullanım durumu, toprak ve topoğrafık özelliği, konumu, jmar durumu, yapıtaşma durumu, belediye hizmetlerinden faydalanması, kent merkezine yakınlığı, ticaret merkezi içerinde bulunup bulunmadığı, ulaşım kolaylığı nitelik venicelikleri, elektrik, telefon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu, zemin itibariyle üzerine her türlü tesis ve mesken kurmaya uygunluğu ve diğer değer arttırıcı yönde etken olabilecek her türlü objektif unsurlar ile çevrede benzer nitelikli taşınmazların fiyatları dikkate alınarak, Emsal karşılaştırmalı ile maliyet yöntemleri uygulanmıştır. Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa Rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti ve emsal inceleme sonucu bulunduğu mahalle, bölgenin sosyal ve ticari yapısı, mahallinde emsaller çevre durumuarsa değeriyapı tarzı veyıpranmasıgözönunde bulundurularak bölgedeki piyasa rayiçleri de dikkate alınarak hesaplarımıştır.

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﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
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