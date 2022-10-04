Bursa Nilüfer SYDV 3 işçi alacak

Bursa Nilüfer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 3 personel alınacak.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hasta bakım ve temizlik elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi ise 07.10.2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak,

Herhangi bir suça karışmamış olmak.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fotoğraf

Adli sicil kaydı.