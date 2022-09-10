﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama personeli olarak 10 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamış olmak
Herhangi bir hastalığı olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Akıl ve bulaşıcı hastalığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
SGK hizmet dökümü
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