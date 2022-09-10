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Bursa Osmangazi Belediyesi 10 personel alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama personeli olarak 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 07:58
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Bursa Osmangazi Belediyesi 10 personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama personeli olarak 10 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamış olmak

Herhangi bir hastalığı olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Akıl ve bulaşıcı hastalığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

SGK hizmet dökümü

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