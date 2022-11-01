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Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:10
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Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 4 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak

Emeklilik şartlarını taşımamak

Bedenen sağlıklı olmak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

SGK hizmet dökümü

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