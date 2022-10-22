Bursa Osmangazi Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama elemanı olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamak
Bedenen sağlıklı olmak
Adli sicil kaydı olmamak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
SGK hizmet dökümü
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