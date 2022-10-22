Bursa Osmangazi Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, çöp toplama elemanı olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak

Bedenen sağlıklı olmak

Adli sicil kaydı olmamak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

SGK hizmet dökümü