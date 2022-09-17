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Bursa Osmangazi SYDV işçi alacak

Bursa Osmangazi SYDV, geçici olarak sosyal inceleme personeli olarak 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 13:50
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Bursa Osmangazi SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Osmangazi SYDV, geçici olarak sosyal inceleme personeli olarak 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az 4 yıllık lisans eğitimi tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Bursa ilinde ikamet etmek

35 yaşından gün almamış olmak

B sınıfı ehliyet olmak

Aktif araç kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞKUR kayıt belgesi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

Diploma

İkametgah belgesi

Ehliyet

Özgeçmiş

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