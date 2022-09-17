Bursa Osmangazi SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Osmangazi SYDV, geçici olarak sosyal inceleme personeli olarak 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
En az 4 yıllık lisans eğitimi tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Bursa ilinde ikamet etmek
35 yaşından gün almamış olmak
B sınıfı ehliyet olmak
Aktif araç kullanmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İŞKUR kayıt belgesi
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
Kimlik fotokopisi
Diploma
İkametgah belgesi
Ehliyet
Özgeçmiş
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