Bursa Osmangazi SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Osmangazi SYDV, geçici olarak sosyal inceleme personeli olarak 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

En az 4 yıllık lisans eğitimi tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Bursa ilinde ikamet etmek

35 yaşından gün almamış olmak

B sınıfı ehliyet olmak

Aktif araç kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞKUR kayıt belgesi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

Diploma

İkametgah belgesi

Ehliyet

Özgeçmiş