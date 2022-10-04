Bursa Osmangazi SYDV işçi alacak

Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geçici olarak yaşlı bakım elemanı ve temizlik elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi ise 08.10.2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

55 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

İşkur kayıt belgesi,

Sabıka kaydı,

Sağlık raporu,

Kimlik fotokopisi.