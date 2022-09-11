﻿Bursa Osmangazi SYDV personel alacak

Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 işçi alacağını açıkladı.
Memurlar.net'de yer alan bilgilere göre, geçici olarak personel alacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Adli sicil kaydı olmamak.
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