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Bursa Osmangazi SYDV personel alacak

Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:27
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Bursa Osmangazi SYDV personel alacak

Bursa Osmangazi SYDV personel alacak
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Kamu Personeli Alım sitesinde yer alan bilgilere göre, Bursa Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacak.

Hasta ve yaşlı bakım personeli alımı iş ilanlarına başvuru yapacak adaylar için başvurular yalnızca şahsen yapılması gerekiyor. Adaylar başvuruda gerekli olan belgeler ile birlikte Muradiye Bozkurt Caddesi no 2 Bursa Osmangazi kaymakamlığı ek hizmet binası Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı bünyesine başvuru yapılacaktır.

Personel alımı başvurular 28 Ekin 2022 tarihinden beri alınmaya başlanmıştır. En geç müracaatlar ise 1 hafta içerisinde yapılması yani en geç 4 Kasım 2022 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde yapılması gerekiyor.

ŞARTLAR

Kamusal haklarından mahrum olmama,

Herhangi bir SGK emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma,

En az lise mezunu olma ve 55 yaşını geçmemiş olma şartları ile personel alımı yapılacaktır.

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