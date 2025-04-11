Bursa Osmangazi’de yangın: Anne-Kız ölümden kurtuldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa Osmangazi’de yangın: Anne-Kız ölümden kurtuldular

Bursa Osmangazi’de 3 katlı binanın üst katında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Çıkan yangında anne-kız dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 70 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir neden ile başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek, daireyi tamamen sardı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar 112 ekipleri isteyip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumana maruz kalan 70 yaşındaki Şehriban B. ile kızı itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Şehriban B., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, kızı ise ambulanstaki tedavisinin ardından evine döndü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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