Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım Bursa’da dış çekim gerçekleştirdi. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Bursa pideli köfte tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde yarışmacılar Bursa’da yarıştı. Bursa’ya özgü yöresel yemekler yapan yarışmacıların tarifleri MasterChef All Star sonrası tarifler merak konusu oldu. Peki, Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler?

İşte Bursa pideli köfte tarifi…

BURSA PİDELİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gram dana kıyma

- 1 adet kuru soğan

- 10 gram karbonat

- 10 gram tuz

Tırnak pide için;

- 4 su bardağı un

- 1 paket maya

- 1,5 su bardağı ılık su

- 1 çay kaşığı tuz

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BURSA PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

1 adet kuru soğan rendelenir ve derin bir karıştırma kabında köfte için gerekli olan tüm malzemelerle karıştırılır. Karışım macun kıvamına gelene kadar ortalama 10-15 dakika boyunca yoğrulur. Yoğrulan köfte streç filme üzeri kapatılarak dinlenmesi için buzdolabına koyulur.

Köfte harcı dinlenirken tabanda kullanılacak tırnak pide yapımına geçilir. Unun yarısı yoğurma kabına alınır. Maya, tuz ve ılık su unun ortasına açılan havuza eklenir ve yoğrulmaya başlanır. Ele yapılmayan bir kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Pide büyüklüğünde göre açılır ve üzeri bir bezle kapatılarak mayalanması için bırakılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirilir.

Köfte harcı ve tırnak pidenin sonrasında pideli köfte sosu için kollar sıvanır. Küçük bir sos tenceresinde sıvı yağ konulur. Ardından rendelenmiş domates ve domates salçası eklenir. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz ile baharatlandırılır. Sosun çekmesi beklenir.

Son adımda ise köftelere uzun ince şekil verilerek pişirilir. Tırnak pideler küçük küpler halinde kesilir. Tırnak pide parçaları domates sosuyla yumuşatılır ve üzerine köfteler yerleştirilir. İsteğe bağlı olarak yeniden sos ve tereyağı dökülür.

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