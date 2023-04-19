Bursa polisinden dronlu bayram denetimi

Ramazan Bayramı çerçevesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda usulsüz duraklayan, brandasız şekilde yük taşıyan, seyir halinde cep telefonu kullanan, makas atan ve diğer eksiklikleri tespit edilen sürücülere 8 bin 550 lira ceza yazdı. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.