Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece mekanlarında gerçekleştirdikleri "şok" baskınlar ile kentin huzur ve güvenini sağlıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece mekanlarında gerçekleştirdikleri "şok" baskınlar ile kentin huzur ve güvenini sağlıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan gece kulüplerine "şok" uygulamalar düzenledi. Kentin huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalışan ekipler, 40 farklı mekanda toplamda bin 200 kişiyi sorgularken, mekanların evrakları da bir bir kontrol edildi. Ayrıca, prosedüre uymayan 13 mekana idari işlem uygulandı. Yapılan baskınlarda 170 polis görev alırken, "Huzur" uygulamalarının aralıksız süreceği belirtildi.

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

Bursa polisinden gece mekanlarına baskın

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