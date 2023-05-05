Bursa'da silahlı saldırı

Bursa’da bir kişi silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralandı.

Bursa'da silahlı saldırı

İHA’nın haberine göre, Olay gece 04.00 sıralarında Hocaköy mahallesinde meydana geldi. Abdulkadir P.(26) henüz kimliği öğrenilenemeyen şahısla yolda karşılaştı. 2 kişi arasında süren tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

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Kavgada ismi öğrenilemeyen şahıs, tabancayla Abdulkadir'e kurşun yağdırdı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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