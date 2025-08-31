Bursa siyah incirinde ihracat krizi!

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, coğrafi işaret tescilli Bursa siyah incirinin son günlerde birçok AB ülkesinin gümrüklerinde bekletildiğini, bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Yazgan, AB coğrafi işaret tesciline sahip, organik şekilde üretilen ve kalitesi dünyaca kabul edilen Bursa siyah incirinin hasat döneminin ve ihracat yolcuğunun başladığını belirtti.

İncirin olgunlaşma aşamasında doğal şekilde oluşan ve insan sağlığına zararlı olup olmadığı bilimsel şekilde belirlenmeyen fiziksel bozulma "fusarium"un yaşanabildiğine dikkati çeken Yazgan, bu nedenle özellikle Almanya ve Avusturya başta olmak üzere birçok AB ülkesinin gümrüklerinde ürünlerin bekletildiğini dile getirdi.

Bursa siyah incirinin "döllenme" denilen doğal olgunlaşma sürecine ihtiyaç duyduğunu belirten Yazgan, bu döllenme işlemiyle incirlerin içinde oluşan kırmızı renkli ürünlerin yenilebilir nitelik kazandığını anlattı.

Arıların, döllenmeye hazır incirlere gitmesi sonucu fiziksel bozulmanın ortaya çıktığına işaret eden Yazgan, şöyle konuştu:

"İncirdeki fiziksel bozulma durumunun insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığı, henüz bilimsel olarak tespit edilmiş değil. AB'nin gıda kodeksinde bununla ilgili bir tanımlama da yok. Görsel bir analize tabi olarak ürünlerimizin içindeki bu renk bozulmasını, ihracat yaptığımız ülkeler bir engel olarak görüyor. Her tırdan tesadüf eseri 10 tane örnek alınıyor, bunların iki ya da üçünde renk bozulması varsa koskoca bir tır dolusu ürünü bloke ediyorlar ve ülkeye girişlerine izin vermiyorlar."

Yazgan, bu engellemelerin son birkaç gündür çok ciddi yaşanmaya başlandığını dile getirerek, şu anda onlarca tırın yollarda bulunduğuna dikkati çekti.

Alım noktalarında onlarca üreticinin toplanmış ürünlerinin beklediğini anlatan Yazgan, "Bu konuda ihracat yaptığımız ülkelerin bakanlıklarıyla görüşülüp yaşanan sorunu çözmemiz ve ihracatımızı sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İNCİRLERİN ÇÖPE GİTME TEHLİKESİ VAR



Senih Yazgan, sorunun bir an önce çözülmemesi durumunda Bursa siyah inciri üreticilerinin bir yıllık emeklerinin boşa gideceğinin altını çizdi.

"Toplanıp, paketlenip, gönderilmiş olan incirlerin çöpe atılması söz konusu." diyen Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatın olmaması durumunda kalan ürünlerin iç piyasada tüketilmesi de söz konusu değil. Bu sorun ülkemizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın ciddi bir oranda kayba uğraması demek. İncirlerin 5-6 gün içinde raflarda tüketiciye ulaşması gerekiyor. İlgili bakanlıklarımızla bu konuyu görüştük. O ülkelerdeki ticari ataşelerimizle görüşmelerimiz sürüyor ancak sorunun ne zaman çözüleceğine dair belirsizlik hem üreticide hem de ihracatçılarda büyük bir kaygı oluşturuyor."

Yazgan, Bursa siyah incirinin Avrupa'ya ve dünya pazarlarına ihracatı yapılan ender ürünlerden olduğunu sözlerine ekledi.

