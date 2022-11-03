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Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:28
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Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete’de Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.” denildi.

Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) e-devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" başvuru formuna ekleyerek ibraz edeceklerdir, E-dcvlel üzerinden alınan okunaklı karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerarası kurulca onaylanmış olması şarttır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.cdu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru vb. konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin wcb sayfası üzerinden ulaşılabilir.

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