﻿Bursa Teknik Üniversitesi personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz. İlan olunur.” Denildi.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (https://pdb.btu.edu.tr/index.php?sid=9523) adresinde mevcuttur

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf

3. YÖK formatlı özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi

5. ALES ve Yabancı Dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili)

6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)

7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli olacak)

8. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi için)

9. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim Görevlisi için)