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Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 06:23
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 06:24
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Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” Denildi.

ilanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1 .fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ilan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

(x) 3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)

6- Sabıka Kaydı (1 adet)

(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (2 adet)

(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)

* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

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