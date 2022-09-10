﻿Bursa Yenişehir SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Yenişehir SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Başvurular elden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kadın olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Sağlık sorunu olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
Sağlık raporu
İşkur kayıt belgesi
İkametgah
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