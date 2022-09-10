﻿Bursa Yenişehir SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Yenişehir SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Başvurular elden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Kadın olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sağlık sorunu olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

Sağlık raporu

İşkur kayıt belgesi

İkametgah