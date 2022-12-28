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Bursa'da yabancı aile dehşeti. Çocuklara işkence yapan aile tutuklandı

Bursa’da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu Hanan Ramadan ile kocası Rayyan El İsa tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:43
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Bursa'da yabancı aile dehşeti. 4 çocuklarına işkence yaptılar. Yabancı uyruklu Hanan Ramadan ile Rayyan El İsa tutuklandı

Bursa'da yabancı aile dehşeti. Çocuklara işkence yapan aile tutuklandı
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DHA’nın bilgilerine göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan’ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi.

Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise Ramadan’ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

ŞİDDET ANLARININ GÖRÜNTÜSÜNÜ ALDI

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

AĞZINI BANTLAYIP, ÇAKMAKLA VÜCUTLARINI YAKMIŞ

İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü.

Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darp edilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

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Alper Baştan
28.12.2022 14:42
Tek çare ZAFER  
 
Zahide
28.12.2022 14:35
Neden doğuruyorsun cahil ,zalim yaratık bakamıyorsan devlete neden vermiyorsun sapkın bunlar  
 
Haraptar
28.12.2022 14:34
Herifi mahpusta. çocuklarını da esirgeme kurumunda besle. Dünyanın pisliğini biz temizlemeye mecbur muyuz. çok mu vazgeçilmez bu çakallar  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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