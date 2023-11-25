Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı

Olay, saat 15.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Kentte, sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 14 katlı inşaatın 14'üncü katının duvarı, park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Endişe yara olayda yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.



Öte yandan, Veysel Karani Mahallesi Küçük Balıklı Caddesi'nde lodosun etkisiyle dalı kopan ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. İhbarla, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



METEOROLOJİ UYARDI, DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Yayaların yürümekte güçlük çektiği lodos nedeniyle İDO'nun Bursa'dan, Yenikapı ve Kabataş'a yaptığı bazı seferler karşılıklı olarak, ayrıca BUDO'nun Bursa'dan İstanbul'da Eminönü ve Sirkeci ile Armutlu'ya yaptığı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

METEOROLOJİDEN GECE VE YARIN İÇİN FIRTINA UYARISI



Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, lodosun bu gece ve yarın, saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkacağını belirtti. Meteoroloji yetkilileri, yarın Uludağ'da yoğun kar yağışı beklendiğini, hava sıcaklığının gün içinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.