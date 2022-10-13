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16 yaşındaki kız okulun 6. katından ölüme atladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulda sigara içerken yakalandıktan sonra camdan atlayarak hayatına son veren lise öğrencisi Sudenur Ongun, son yolculuğuna uğurlandı. Sudenur’un acılı ailesi ve yakınları cenazede gözyaşına boğuldu. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:29
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Bursa'da 16 yaşındaki kız okulun 6. katından ölüme atladı. Sigara içerken öğretmenine yakalanmıştı

16 yaşındaki kız okulun 6. katından ölüme atladı
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İHA'nın haberine göre, Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin geçici olarak eğitim öğretim gördüğü TOKİ konutları içindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun 4. kat koridorunun camından kendisini boşluğa bırakan ve hayatını kaybeden 15 yaşındaki Sudenur Ongun son yolculuğuna uğurlandı. 

Lisede 11. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören Sudenur’u ölüme götüren olay ise okulda sigara içerken öğretmenine yakalanması ile başladı. Kısa bir süre sonra o saatlerde tüm sınıfların boş olduğu okulun dördüncü katına çıkan genç kız, burada kimliği açıklanmayan birisi ile cep telefonundan görüşme yaptı. 

Ardından koridor penceresine çıkan Sudenur’u arkadaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermedi ve Sudenur kendisini boşluğa bıraktı. Sudenur’un düşmesinin hemen ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sudenur, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen genç kız hayatını kaybetti.

Öte yandan, Sudenur'un okulun penceresindeyken cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan bir kişi tarafından çekilen görüntüde, Sudenur’un pencerenin diğer tarafına gittikten sonra yeniden açık olan kısmına ilerlediği ve bir arkadaşının ikna etmeye çalıştığı görülüyor. 
Kısa süre içinde yayılan kamera görüntüsü Sudenur kendini boşluğa bırakmadan hemen önce sona eriyor. Polis, Sudenur penceredeyken argo konuşmaların da geçtiği görüntüyü çeken kişinin tespiti için de çalışmalarını sürdürüyor.

Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri olay sonrasında okula gelerek bilgi aldı. Ardından da okula müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin okuldaki incelemesi dün de devam etti. Sudenur’un ölümü polis tarafından da soruşturuluyor. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı okuldaki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan, Sudenur’un kendisini boşluğa bırakmadan hemen önce çekilen görüntülerin sahibini de araştıran polis, soruşturmayı geniş çaplı olarak sürdürüyor.
Gözyaşı sel oldu.

Ongun ailesinin 2 çocuğundan büyüğü olan Sudenur’un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Buradaki incelemeden sonra ailesine teslim edilen cenaze, Hz. Ebubekir Camii morguna getirildi. Sudenur’un ölümü başta anne ve babası olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. 

Anne Bahriye ve baba Volkan Ongun gözyaşlarına hakim olamazken, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Hayatına genç yaşta son veren Sudenur için ikindi namazından sonra Hz. Ebubekir Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, siyasi partilerin başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okul arkadaşları da Sudenur’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yüreklere kor düşüren genç kız, gözyaşları arasında Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Vatandaş
13.10.2022 16:51
Mekanın cennet olsun güzel kızımız. Değermiydi bu kadar baskı. Sebep olanları Allah bildiği gibi yapsın.  
 
Himmet
13.10.2022 16:47
Ya nasıl bi yorum bıktık öğretmenler göz yumar suçlu müdahale eder yine suçlu  
 
aydın
13.10.2022 16:38
heryerde olduğunu gibi baskılar sonucu intihar etti bıktık bu zihniyetten  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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