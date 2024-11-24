Bursa'da 169 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya sebep olmaması için yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bursa genelinde 585 araç ve iş makinesinin yanı sıra toplam 1155 personelle kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına 24 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 169 mahalle yolunu trafiğe açtı. Ulaşıma kapalı yol kalmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki faaliyetlerini kesintisiz sürüyor.