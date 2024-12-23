Bursa’da 1’i kadın iki kişi paletleri kamyonete yükleyip çaldılar

Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonetle gelen 1’i kadın iki şüpheli mobilya imalathanesinin önündeki paletleri çaldılar. Zanlılar ahşap paletleri tek tek araca yüklerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta meydana geldi. İmalathanenin önüne kamyonetle gelen 2 kişiden biri, araçtan inerek, ahşap paletleri tek tek araca yükledi.

Şüpheliler, geldikleri kamyonetle uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadın şüphelinin kamyonetten inip, paletleri araca yüklediği anlar görüntülere yansıdı. Ahşap paletlerin çalındığını fark eden iş yeri sahipleri, polise ihbarda bulunurken; şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

imalathane-onundeki-paletleri-kamyonete-482766-142755.jpg

imalathane-onundeki-paletleri-kamyonete-482768-142755.jpg

Son Haberler
Kocaelispor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Kocaelispor’un yeni teknik direktörü belli oldu
“İstanbul için büyük kıyameti bekliyoruz”. Uzman isim depremde en kritik bölgeleri açıkladı
“İstanbul için büyük kıyameti bekliyoruz”. Uzman isim depremde en kritik bölgeleri açıkladı
Cani anne ve sevgilisinin cezası belli oldu! 1 yaşındaki bebeği öldürmüşlerdi
Cani anne ve sevgilisinin cezası belli oldu! 1 yaşındaki bebeği öldürmüşlerdi
Kırşehir'de çiçek hastalığı! Hayvan hareketi durduruldu
Kırşehir'de çiçek hastalığı! Hayvan hareketi durduruldu
Silivri'de ortaokul öğrencilerine sıcak çorba
Ortaokul öğrencilerine sıcak çorba