Bursa’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi saat 02.00 sıralarında, şeridinde ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Songül G. (23), karşı yola geçerek Furkan Y. (22) idaresindeki 01 ALS 287 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Furkan Y. ve ağır yaralanan Songül G. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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