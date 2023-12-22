Bursa'da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makoron ele geçirildi

Kaynak: DHA
Bursa'da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makoron ele geçirildi
Bursa'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, 2 kamyonet dolusu tütün, kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik operasyon başlattı. Camikebir Mahallesi’ndeki bir pasajda bulunan depoda kaçak sigara ve tütün ürünlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri operasyon düzenleyerek depoya baskın düzenlendi.

Yapılan aramada, 7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün, 125 bin boş makaron, bin 50 sahte bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 kamyonetin kasasına yüklenen malzemeler emniyet binasına getirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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