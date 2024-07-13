Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangın, 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi.

2 katlı ev alev alev yandı

İznik'in Yeni Mahalle semtinde Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 06.00 sıralarında yangın başladı.

Alevleri fark eden Sava panikle evden tahliye olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından itfaiyeciler yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Fakat yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

İznik Cumhuriyet Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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