Edinilen bilgiye göre yangın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi Eroğlu Sokak’ta bulunan sahipleri vefat ettiği için birden fazla mirasçısının bulunduğu öğrenilen 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın 1 saat içerisinde tamamen söndürülürken küle dönen evde kalan kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın evin mirasçılarından biri olduğu bir süredir bu evde kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.