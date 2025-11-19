DKMP'den yapılan açıklamada, "Bursa'da gelen bir ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekiplerimiz, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, doğadan yakalanarak ticarete konu edilen 39 saka ve 40 florya olmak üzere toplam 79 kuşa el konuldu. İlgili kanunlar kapsamında 2 şahsa toplam 415 bin 183 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. El konulan kuşlar ekiplerimiz tarafından doğaya salındı" denildi.