Bursa'da 2 milyon liralık vurgun! Kuyumcuda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da 2 milyon liralık vurgun! Kuyumcuda yakalandı

Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan 22 yaşındaki Ali Uluğ, “FETÖ soruşturmasına adınız karıştı” diyerek kandırdığı kadından 2 milyon TL’lik altın ve para aldı. Altınları bozdurmak isterken yakalandı.

Olay, 13 Mart'ta, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ali Uluğ, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi. M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile avro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese gidip teslim etti.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

Olay, Ali Uluğ'un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti. Uluğ'un 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları aldığı semte giden ekipler, M.Y.'nin şüphelinin yanına gelip eşyalarını teslim ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

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DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ

Asayiş Şubesi ekipleri, M.Y.'ye, şüphelinin, adı, soyadı ve telefon numarasını vermesi sonucu ulaşıp, evine giderek 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını kendisine teslim etti. O anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Dolandırıldığını polislerden öğrendiğini söyleyen M.Y., ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, sorgusunda benzer şekilde Kuşadası'nda da 1 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığını itiraf eden Ali Uluğ, tutuklandı.

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