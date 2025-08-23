Bursa'da 2 otomobil çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında İnegöl OSB 3. cadde OSB cami önünde meydana geldi.

3.Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Oğuz Y.(26) yönetimindeki 16 AKN 272 plakalı otomobil, park halindeyken yola aniden çıkan sürücü Emircan D.(23) yönetimindeki 16 AYP 460 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu sürücü Oğuz Y. İle diğer otomobildeki yolcu Bisr İ.(14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.