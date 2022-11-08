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Bursa'da şehir eşkıyaları genç kadını sokak ortasında vurdu

Bursa’da bir kadın sokak ortasında tartıştığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vuruan 30 yaşındaki kadın hastane kaldırıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 06:49
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Bursa'da 2 şüpheli sokak ortasında tartıştıkları kadını ayağından vurdu

Bursa'da şehir eşkıyaları genç kadını sokak ortasında vurdu
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İHA'nın haberine göre; Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesine bağlı Selvilibahçe Sokak üzerinde yaşandı. Evrim Efegil (30) sokak arasında kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle silah çeken şüpheliler Efegil’i ayağından vurarak olay yerinden kaçtı. 

Silah sesleri üzerine mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı kadına olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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