Bursa’da 20 yıl cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Bursa’da 20 yıl cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 16 ayrı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakaladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 16 ayrı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakaladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polis ekipleri gece saatlerinde başarılı bir operasyona imza attı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ayrı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahsı, Ulucami Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, uzun süredir aranan H.Y.'nin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Aynı operasyon kapsamında, hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsın da yakalandığı bildirildi. S.K. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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