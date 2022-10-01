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  • 202 kilometre hızla ölüme gitti. Kadranın fotoğrafını çekip arkadaşına göndermiş

202 kilometre hızla ölüme gitti. Kadranın fotoğrafını çekip arkadaşına göndermiş

İstanbul Bursa otobanında lüks aracıyla sürat yapan kişi, kamyona arkadan çarptı. Sürücü feci şekilde can verirken, araç kullanılmaz hale geldi. Sürücü kazadan dakikalar önce Osmangazi Köprüsü'nde 202 kilometreye çıktığı hızın videosunu arkadaşlarına göndermiş.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:29
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Bursa'da 202 kilometre hızla ölüme gitti. Kadranın fotoğrafını çekip arkadaşına göndermiş.

202 kilometre hızla ölüme gitti. Kadranın fotoğrafını çekip arkadaşına göndermiş
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Bursa otobanı Selçukgazi mevkiinde meydana geldi.

Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, gece 02.00 sıralarında Hüseyin K.'nın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle lüks otomobil hurda yığınına dönerken kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce 202 kilometre hıza kadar çıktığı ve hız denemesi yaptığı anların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. İstanbul'dan gelirken Osmangazi Köprüsü üzerinde 202 kilometre hıza çıkan Kuas'ın otomobilinin kadranını çekip arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi.

 

 

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Cumali
1.10.2022 10:47
Cehalet ölüm getirir. Allah tan başkasına zarar vermemiş  
 
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