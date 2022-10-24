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Bursa'da 21 aracın lastiğini böyle patlattı

Bursa'da 18 yaşındaki bir kişi 21 aracın lastiğini patlattı. O anlar kameralara yansıdı. Yakalanan zanlı gözaltına alındı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:42
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Bursa'da 21 aracın lastiğini böyle patlattı. Zanlı polislerce yakalandı

Bursa'da 21 aracın lastiğini böyle patlattı
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Bursa'da 18 yaşındaki bir genç tam 21 otomobilin lastiğini tek tek patlattı. O anlar ise kameralara yansıdı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekaigümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak caddesi üzerinde bulunan Burcu ve Çelik sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre alkolün etkisinde olan G.Ş. (18) yol üzerinde park halinde duran 21 aracın lastiklerini elindeki bıçakla keserek yürüdü. Daha sonra ortadan kaybolan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.


Sabah araç sahipleri araçlarının başına gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Durumu gören araç sahipleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi SÖS Büro ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Eşkali belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyette işlemleri devam eden şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

 

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