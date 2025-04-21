Bursa'da 226 sikke ve minyatür heykel ele geçirildi

Kaynak: İHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir araçta yapılan aramada, tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ve 1 adet minyatür heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine 06 FF plakalı bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ile Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen 1 adet minyatür heykel bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.

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