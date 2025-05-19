Bursa'da 3 katlı evin çatısında yangın

Kaynak: İHA
Bursa'da 3 katlı evin çatısında yangın

Bursa’da 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katını tamamen sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında bir evin çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin binanın çatı katından yükseldiğini gören mahalleli 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, bazıları yangını söndürmek için kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki binalara sıçraması önlendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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