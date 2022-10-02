﻿Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor. (AA)
Vatan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor. (AA)
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