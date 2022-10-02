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Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 05:18
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Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
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Vatan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor. (AA)

Fotoğraf: AA

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