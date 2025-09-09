Bursa'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı



Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ayea A. dışarıyı seyretmek istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.