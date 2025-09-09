Bursa'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3. Katından düşen çocuk ağır yaralandı.


Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ayea A. dışarıyı seyretmek istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Motor arızası veren aracını gümrükten geçiremeyince yaktı
Motor arızası veren aracını gümrükten geçiremeyince yaktı
Polisin 'dur' ihtarına uymayınca ortalık karıştı
Polisin 'dur' ihtarına uymayınca ortalık karıştı
Premier Lig'de flaş gelişme! Fenerbahçe'nin Tedesco görüşmeleri zora girdi
Premier Lig'de flaş gelişme! Fenerbahçe'nin Tedesco görüşmeleri zora girdi
Cezaevi firarileri takside yakalandı
Cezaevi firarileri takside yakalandı
Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı