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3 yaşındaki Barış'a hazin tören

Bursa’nın Karacabey ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Barış Can, toprağa verildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:09
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Bursa'da 3 yaşındaki Barış'a hazin tören

3 yaşındaki Barış'a hazin tören
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İHA'nın haberine göre, Karacabey Tavşanlı Mahallesi 95 Sokak'taki bir binanın 4. katında teyzesinde kalan Barış Can, iddiaya göre evde bir süreliğine yalnız bırakıldı. 

Teyzenin, kısa bir süreliğine okuldan dönen kendi çocuğunu servisten karşılamak için aşağıya indiği öğrenilirken, evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün hayatını kaybeden minik Barış Can, Karacabey Haşim Onur Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, teyze Filiz A.’nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduğu, ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

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