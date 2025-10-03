Bursa'da 3'üncü kattan düşen genç yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 katlı apartmanın teras katından düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Gümüş sokaktaki apartmanın terasında meydana geldi. 16 yaşındaki Melisa B., aile apartmanının teras katında asılı olan çamaşırları toplarken dengesini kaybederek pencereden boşluğa düştü. 10 metre yükseklikten beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

