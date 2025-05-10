Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın

Merkez Osmangazi ilçesi Okçular Çarşısı'ndaki 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.