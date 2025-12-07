İnsan ticareti ve kaçak işçilikle mücadele sürüyor. Bu sefer adres Bursa, polis ekiplerinin takibe aldığı 4 SPA merkezine eş zamanlı baskın düzenlendi. İş yerlerinde bulunan toplam 66 kişi kontrol edilirken, 13’ünün yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye’de yasa dışı şekilde “masör” adı altında çalıştırıldığı, iş yerlerinin dışında kiralanan evlerde tutuldukları belirlendi. Kaçak olarak istihdam edilen bu kişileri çalıştıran iki iş yeri sorumlusuna “kayıt dışı istihdam” suçundan idari para cezası kesildi.

Yasa dışı yollarla ülkede bulunduğu tespit edilen 13 yabancı uyruklu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.