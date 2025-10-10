Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık sonucu su kaynaklarındaki azalma ve barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi sebebiyle su kesintileri 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 1

Açıklamada, planlı su kesintilerinin günlük 12 saati geçmemek şartıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı kaydedildi.

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 2

Bu planlamayla günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor. Ayrıca, su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin etkilenmeyeceği özellikle belirtildi.

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 3

PLANLI SU KESINTISI BU AKŞAM BAŞLIYOR

Planlanan su kesintileri, Gürsu dışındaki ilçelerin çeşitli mahallelerinde bugün saat 17.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak ve 12 saat sürecek.

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 4

Kesintiler, ilerleyen günlerde de yedi ilçenin farklı mahallelerinde dönüşümlü olarak sürdürülecek.

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 5

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 6

Bursa'da 7 ilçe 12 saat musluklar kapanacak: BUSKİ duyurdu! 10 Ekim'de başlıyor - Resim : 7

Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecekAnkara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecekGündem
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladıİstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladıGündem