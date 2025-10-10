Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık sonucu su kaynaklarındaki azalma ve barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi sebebiyle su kesintileri 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, planlı su kesintilerinin günlük 12 saati geçmemek şartıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı kaydedildi.

Bu planlamayla günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedefleniyor. Ayrıca, su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin etkilenmeyeceği özellikle belirtildi.

PLANLI SU KESINTISI BU AKŞAM BAŞLIYOR

Planlanan su kesintileri, Gürsu dışındaki ilçelerin çeşitli mahallelerinde bugün saat 17.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak ve 12 saat sürecek.

Kesintiler, ilerleyen günlerde de yedi ilçenin farklı mahallelerinde dönüşümlü olarak sürdürülecek.