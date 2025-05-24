Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!

Kaynak: İHA
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!

Bursa'da 8 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, binanın çatı katında alevler yükselmeye başladı. Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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