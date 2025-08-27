Bursa’da acı kaza! Düğününe günler kalmıştı hayali sona erdi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Batuhan Güneş'in kontrolünü kaybettiği 16 BPZ 219 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Kazada yola savrulan Güneş ile yanındaki arkadaşı T.H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Batuhan Güneş, hayatını kaybetti. T.H.'nin Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

MOTOSİKLET YOLA SAVRULDU, SÜRÜCÜ KALDIRIMA DÜŞTÜ

Batuhan Güneş'in 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin yola savrulduğu, Batuhan Güneş'in kaldırıma düştüğü, arkasındaki arkadaşı T.H.'nin ise metrelerce ileriye savrulduğu görüldü. Yaralı haldeki T.H.'nin yerden kalkıp, arkadaşına yardım etmek için yanına geldiği ancak bir süre sonra ayakta duramayarak yere oturduğu da görüntülere yansıdı.